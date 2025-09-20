«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 12:47

Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим

Сийрято призвал Евросоюз признать «Антифа» террористическим движением

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе евродипломатии Кае Каллас с призывом объявить движение «Антифа» террористическим, сообщает венгерское агентство MTI. По его словам, Евросоюзу нужно последовать примеру США в этом вопросе.

Я рекомендую Европейскому союзу последовать этому примеру и внести движение «Антифа» в список террористических организаций. <…> По нашему мнению, указ президента США предоставляет надлежащую правовую основу для такого шага, — говорится в письме.

Сийрято также заявил, что за последние несколько лет представитель «Антифа» устроили многочисленные теракты на территории Европы, в том числе с Германии, Франции и Италии. Министр убежден, что движение представляет серьезную угрозу европейской безопасности.

Ранее Президент США Дональд Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией, пообещав инициировать тщательные расследования против тех, кто финансирует эту группу. Он добавил, что считает эту организацию «больной, опасной, леворадикальной катастрофой».

Европа
Венгрия
Петер Сийярто
письма
Кая Каллас
Антифа
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Легкое осеннее рагу: низкокалорийный ужин для здоровья и стройности
Россиян начали реже пускать в Мексику из-за одного фактора
Володин высказался о семьях мигрантов
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.