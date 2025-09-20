Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе евродипломатии Кае Каллас с призывом объявить движение «Антифа» террористическим, сообщает венгерское агентство MTI. По его словам, Евросоюзу нужно последовать примеру США в этом вопросе.

Я рекомендую Европейскому союзу последовать этому примеру и внести движение «Антифа» в список террористических организаций. <…> По нашему мнению, указ президента США предоставляет надлежащую правовую основу для такого шага, — говорится в письме.

Сийрято также заявил, что за последние несколько лет представитель «Антифа» устроили многочисленные теракты на территории Европы, в том числе с Германии, Франции и Италии. Министр убежден, что движение представляет серьезную угрозу европейской безопасности.

Ранее Президент США Дональд Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией, пообещав инициировать тщательные расследования против тех, кто финансирует эту группу. Он добавил, что считает эту организацию «больной, опасной, леворадикальной катастрофой».