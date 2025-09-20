Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео В Барнауле мужчина избил подростка из-за наезда самоката на его спутницу

В Барнауле мужчина напал на девочку-подростка, которая на самокате наехала его спутницу. Видеозапись произошедшего публикует Telegram-канал «Инцидент Барнаул». Местного жителя уже разыскивают.

На видеозаписи запечатлен момент, когда девочка, передвигающаяся на самокате по тротуару, случайно наехала на женщину, которая стояла на пути. Мужчина, находившийся поблизости, подбежал к самокатчице и нанес ей удар ногой. После того как несовершеннолетняя попыталась уехать, мужчина догнал ее и повторно нанес удар.

В Барнауле проводится доследственная проверка по факту возможного нарушения прав подростка. По информации Следственного комитета России по Алтайскому краю, начата проверка по признакам преступления, указанного в статье 116 УК РФ (побои).

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина ударил несовершеннолетнюю девочку головой о скамейку. Он ошибочно посчитал, что компания подростков употребляет спиртные напитки. У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, она находится под наблюдением врачей.