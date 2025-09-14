Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 14:45

Россиянин напал на детей из-за газировки

В Нижнем Тагиле мужчина ударил девочку головой о лавку из-за газировки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле мужчина ударил несовершеннолетнюю девочку головой о скамейку из-за газировки, передает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Нападавшему показалось, что компания подростков распивает спиртные напитки на детской площадке.

По данным канала, мужчина, его жена и маленький ребенок шли мимо детской площадки. Внезапно он увидел подростков, пьющих какой-то напиток, и решил, что они употребляют алкоголь. Не разобравшись в ситуации, он начал оскорблять подростков и их родителей.

Дети старались доказать ему, что он неправ, но мужчина не прислушался к их словам. Он схватил одну из девочек за одежду, порвав ей воротник, плюнул в другого мальчика и головой ударил их подругу о скамейку.

У девочки, ставшей жертвой происшествия, обнаружена закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время она находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. Мать одной из пострадавших обратилась в правоохранительные органы и попросила помощи в установлении личности нарушителя.

Ранее в Якутске полицейские арестовали мужчину, который избил 11-летнего ребенка. Конфликт произошел на детской площадке из-за ссоры между детьми.

