Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО Суд отказался освобождать осужденного по делу Баталовых нотариуса Бублия

Суд отклонил прошение об условно-досрочном освобождении от отбывающего наказание нотариуса Дмитрия Бублия, сообщают со ссылкой на судебные документы РИА Новости. Нотариуса приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество с имуществом семьи умершего актера Алексея Баталова.

Бублий указал, что отбыл половину срока наказания, имеет положительные характеристики в СИЗО-7 и выплачивает компенсации потерпевшим от ее действий — Гитане Леонтенко и Марии Баталовой. Против досрочного освобождения выступил представитель пострадавшей от действий нотариуса семьи Баталова и прокурор. Суд отказал Бублию в УДО из-за нехватки доказательств его законопослушности.

На скамье подсудимых Бублий оказался в 2023 году вместе с актрисой Натальей Дрожжиной и ее супругом — адвокатом Михаилом Цивином. Супруги обманов втерлись в доверие семьи умершего актера Алексея Баталова и заставили его дочь переписать на них квартиру. В оформлении сделок участвовал Бублий. Цивин тоже отбывает срок в тюрьме, ему дали пять лет. Дрожжину приговорили к четырем годам условно.

