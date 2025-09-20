«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 11:30

Victoria's Secret заявил о «сексуальном» возвращении на подиум

NYP: бренд нижнего белья Victoria's Secret готовится к показам в прежнем стиле

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Бренд Victoria's Secret, известный своим нижним бельем, намерен вернуть себе статус «сексуального», передает The New York Post. Летом этого года бренд запустил кампанию Very Sexy, включающую пояса для чулок, чулки выше колена, прозрачные боди и кружевные корсеты.

Шесть лет назад бренд прекратил практику привлечения так называемых «Ангелов» и на пять лет отменил проведение своего знаменитого показа из-за критики нереалистичных стандартов красоты и скандала, который был связан с именем Джеффри Эпштейна.

По данным издания, на предстоящем показе, возможно, будет меньшее количество супермоделей. Он состоится 15 октября.

Ранее сообщалось, что бренд «Армия России» закрывает все 35 магазинов и проводит распродажу военного снаряжения и одежды. Это связано с нерентабельностью бизнеса. В Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Энгельсе закрываются магазины. Также приостановлена разработка новых коллекций.

До этого сообщалось, что вдова известного певца Михаила Круга зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Михаил Круг». Заявка была подана в феврале 2024 года, и только сейчас пришел ответ от ведомства. Товарный знак позволяет производить и продавать различные товары, включая продукты питания и напитки.

