Victoria's Secret заявил о «сексуальном» возвращении на подиум NYP: бренд нижнего белья Victoria's Secret готовится к показам в прежнем стиле

Бренд Victoria's Secret, известный своим нижним бельем, намерен вернуть себе статус «сексуального», передает The New York Post. Летом этого года бренд запустил кампанию Very Sexy, включающую пояса для чулок, чулки выше колена, прозрачные боди и кружевные корсеты.

Шесть лет назад бренд прекратил практику привлечения так называемых «Ангелов» и на пять лет отменил проведение своего знаменитого показа из-за критики нереалистичных стандартов красоты и скандала, который был связан с именем Джеффри Эпштейна.

По данным издания, на предстоящем показе, возможно, будет меньшее количество супермоделей. Он состоится 15 октября.

