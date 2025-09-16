В России могут появиться сигареты, пиво и чай «Михаил Круг»

В России могут появиться сигареты, пиво и чай «Михаил Круг» Вдова Михаила Круга зарегистрировала его имя в качестве товарного знака

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Михаил Круг» по заявке вдовы знаменитого певца, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, документы на регистрацию женщина подала еще в феврале 2024 года, однако ответ от ведомства пришел только сейчас.

Отмечается, что товарный знак зарегистрирован по пяти классам, которые позволяют производить и продавать мясо, рыбу, овощи, молоко, кофе, чай, пиво, воду, табак и сигареты. Дата истечения срока действия исключительного права наступит 16 февраля 2034 года.

Ранее сообщалось, что компания PepsiCo подала две заявки в Роспатент. Производитель намерен зарегистрировать в РФ товарные знаки с логотипом Mirinda. Товарные знаки связаны с производством газированных напитков, лимонадов, смузи и сиропов.

До этого автоконцерн Mercedes-Benz подал в Роспатент заявки на регистрацию двух вариантов своего бренда — на русском и английском языках. По данным источника, компания намерена заниматься продажей автомобилей, запчастей и сервисным обслуживанием.