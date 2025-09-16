Пожилая петербурженка лишилась 8 млн рублей после звонка мошенников

В Санкт-Петербурге 71-летняя местная жительница отдала телефонным мошенникам 8 млн рублей, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на ГУ МВД России. Злоумышленники неоднократно звонили пострадавшей под видом сотрудников различных ведомств.

Злоумышленники предложили пенсионерке занять у знакомых 800 тыс. рублей и перевести на указанные счета якобы с целью сохранить денежные средства. Помимо этого, потерпевшую убедили продать квартиру на улице Васи Алексеева и передать неизвестному 7,2 млн рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

Ранее 57-летняя жительница Братска перевела мошенникам более 10 млн рублей. Женщина подозревала обман, но поддалась уговорам злоумышленников.