16 сентября 2025 в 10:47

Пожилая петербурженка лишилась 8 млн рублей после звонка мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 71-летняя местная жительница отдала телефонным мошенникам 8 млн рублей, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на ГУ МВД России. Злоумышленники неоднократно звонили пострадавшей под видом сотрудников различных ведомств.

Злоумышленники предложили пенсионерке занять у знакомых 800 тыс. рублей и перевести на указанные счета якобы с целью сохранить денежные средства. Помимо этого, потерпевшую убедили продать квартиру на улице Васи Алексеева и передать неизвестному 7,2 млн рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

Ранее 57-летняя жительница Братска перевела мошенникам более 10 млн рублей. Женщина подозревала обман, но поддалась уговорам злоумышленников.

