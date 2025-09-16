Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 12:22

Готовим жгучую аджику по бабушкиному рецепту: острая классика

Классическая аджика Классическая аджика Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любите острые закуски? Тогда аджика по бабушкиному рецепту — то, что вам нужно! Рассказываем, как запастись жгучей домашней заготовкой.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2,5 кг
  • Болгарские перцы — 500 г
  • Острые перцы — 150 г
  • Чеснок — 250 г
  • Хрен — 250 г
  • Сахар — 200 г
  • Уксус 9% — 200 мл
  • Соль — 1 ст. л. или по вкусу

Способ приготовления

Овощи хорошо вымойте. Срежьте плодоножки, выбросите семена. Чеснок и хрен очистите. Проверните ингредиенты через мясорубку. Соедините пюре во вместительной кастрюле. Всыпьте соль, сахар и уксус. Можно добавлять их дозированно, пробуя смесь в процессе, чтобы отрегулировать вкус. Оставьте настаиваться на 1 час. Распределите смесь по стерилизованным банкам, плотно закройте. У вас выйдет примерно 3,5 л аджики. Домашняя аджика по бабушкиному рецепту готова! Храните в холодильнике.

Ранее мы поделились рецептом аджики со сливами.

аджика
домашние заготовки
закуски
овощи
рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
