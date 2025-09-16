Краснокнижного черного аиста заметили в одном российском регионе В заказнике Забайкалья заметили краснокнижного черного аиста

В Забайкальском крае инспекторы заказника «Агинская степь» заметили краснокнижного черного аиста, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Минприроды Забайкалья. Специалистам удалось встретить молодую особь, которая отличалась особым спокойствием.

Показательно, насколько доверчивы дикие животные там, где человек не представляет для них опасности — в заказниках, заповедниках, природных парках, — отметили в дирекции ООПТ Забайкалья.

Егеря встретили птицу во время обследования зеленой территории. Аист не обратил внимания на людей и машину, продолжив искать что-то в луже.

Ранее в реку Бейсуг в Краснодарском крае заплыл дельфин афалина, занесенный в Красную книгу. Неизвестно, как обитатель морей оказался в пресноводном водоеме.