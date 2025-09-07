Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 20:14

Краснокнижного дельфина обнаружили в речке на Кубани

В Краснодарском крае пытаются оказать помощь дельфину, оказавшемуся в реке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В реку Бейсуг в Краснодарском крае заплыл дельфин афалина, занесенный в Красную книгу, сообщил в Telegram-канале глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко. По его словам, неизвестно, как обитатель морей оказался в пресноводном водоеме.

Как черноморское животное оказалось в Бейсугском лимане, пока неизвестно. Но, судя по всему, дельфину в Приморско-Ахтарском районе очень понравилось, и возвращаться обратно он не планирует, — написал он.

В Росприроднадзоре оперативно оформили разрешение на проведение мероприятий для оценки состояния морского млекопитающего. В ведомстве отметили, что это необходимо для его спасения. Дело в том, что длительное пребывание в непривычных условиях может вызвать поражение кожи и слизистых. По предварительным данным, дельфин находится в реке от двух до семи дней.

Ранее специалисты Центра спасения дельфинов «Дельфа» возобновили операцию по спасению косатки Фродо, которая уже полтора месяца живет в Авачинском заливе с пластиковой лентой, врезающейся в тело. Несколько дней семью косатки не удавалось увидеть, однако спасатели продолжают дежурить в море при поддержке местных капитанов. Операции по спасению с участием групп «Друзья океана» и экспедиции FEROP не принесли результата.

дельфины
животные
Красная книга
Кубань
