Спасатели возобновили поиски косатки с пластиковой удавкой На Камчатке спасатели снова пытаются помочь косатке Фродо с пластиковой удавкой

Специалисты Центра спасения дельфинов «Дельфа» возобновили попытки спасти косатку Фродо, запутавшуюся в пластиковой ленте, сообщает пресс-служба центра. Операция проходит в Авачинском заливе, где детеныш уже полтора месяца живет с врезающейся в тело удавкой.

Мы в море. Шансы помощи Фродо чрезвычайно малы, и уменьшаются день ото дня, но мы хотим попытаться еще раз, — сказано в сообщении.

Несколько дней семью косатки с детенышами не видели, но спасатели продолжают дежурить в море при поддержке местных капитанов. Предыдущие попытки помощи с участием групп «Друзья Океана» и экспедиции FEROP не увенчались успехом из-за высокой скорости и пугливости животного. Для спасения Фродо требуется уникальный подход, поскольку методы, применяемые для горбатых китов, в этом случае не работают.

