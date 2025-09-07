Саммит ШОС — 2025
Спасатели возобновили поиски косатки с пластиковой удавкой

На Камчатке спасатели снова пытаются помочь косатке Фродо с пластиковой удавкой

Специалисты Центра спасения дельфинов «Дельфа» возобновили попытки спасти косатку Фродо, запутавшуюся в пластиковой ленте, сообщает пресс-служба центра. Операция проходит в Авачинском заливе, где детеныш уже полтора месяца живет с врезающейся в тело удавкой.

Мы в море. Шансы помощи Фродо чрезвычайно малы, и уменьшаются день ото дня, но мы хотим попытаться еще раз, — сказано в сообщении.

Несколько дней семью косатки с детенышами не видели, но спасатели продолжают дежурить в море при поддержке местных капитанов. Предыдущие попытки помощи с участием групп «Друзья Океана» и экспедиции FEROP не увенчались успехом из-за высокой скорости и пугливости животного. Для спасения Фродо требуется уникальный подход, поскольку методы, применяемые для горбатых китов, в этом случае не работают.

Ранее две яхты подверглись атакам косаток в Гибралтарском проливе у побережья Испании. Инциденты произошли вечером 31 августа в районе О-Грове с разницей в несколько минут. Пара косаток, одна из которых достигала семи метров в длину, намеренно таранила суда.

