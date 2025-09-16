Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 12:28

«Искаженный и ложный доклад»: Израиль ответил на обвинения в геноциде

МИД Израиля: доклад ООН о геноциде в Газе является ложью ХАМАС

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Израиль категорически отвергает доклад международной комиссии ООН, в котором содержатся утверждения о геноциде в отношении палестинского народа в секторе Газа, сообщает пресс-служба МИД еврейского государства в соцсети X. Ведомство называет документ ложью ХАМАС.

Доклад полностью основан на отмытой и неоднократно повторяемой лжи ХАМАС. <...> Чудесным образом все три автора этого сфабрикованного доклада недавно ушли в отставку. Их не следует заменять. Израиль категорически отвергает этот искаженный и ложный доклад и призывает к немедленному роспуску комиссии по расследованию, — сказано в заявлении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что началась интенсивная фаза военной операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап кампании. Более 350 тыс. жителей уже покинули город, а вечером 15 сентября приток беженцев продолжился.

До этого глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что у палестинского движения есть всего несколько дней для принятия соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Дипломат обратил внимание, что Израиль уже начал операцию, поэтому времени у ХАМАС осталось очень мало.

Израиль
ХАМАС
сектор Газа
ООН
МИД
