Решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира венесуэльскому оппозиционеру Марии Корине Мачадо демонстрирует системное искажение первоначальных критериев награды, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в беседе с РИА Новости. По его словам, лауреат премии текущего года не внесла реального вклада в дело мира.

В последнее время разного рода «борцы за демократию», причем исключительно из незападных стран, стали самыми частыми лауреатами премии <…> это стало результатом целенаправленной деформации и подмены изложенных в завещании Альфреда Нобеля критериев ее присуждения, — сказал Корчунов.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что глава Белого дома Дональд Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира из-за ряда спорных поступков. Политтехнолог предположил, что комиссии не нравится стиль политики Трампа и то, что он вышел из многих международных организаций.

Также американские аналитики сообщили, что Трамп не ожидал получения Нобелевской премии мира в текущем году. По их информации, ближайшее окружение американского лидера считает вручение награды в следующем году более вероятным событием.