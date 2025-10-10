За деньги — нет! Кто может не платить за парковку в Новосибирске

За деньги — нет! Кто может не платить за парковку в Новосибирске

За деньги — нет! Кто может не платить за парковку в Новосибирске

Стоимость парковки в городе может ощутимо бить по карману автомобилистов, особенно тех, кто ежедневно ездит по центру. Но для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы на парковке в Новосибирске, которые помогают экономить.

В городе работает около 2700 зон бесплатных парковок, вмещающих 32 тысячи автомобилей. Бесплатно оставить машину можно у торговых центров: «Версаль» на площади Карла Маркса (500 мест), «Визит» на улице Никитина, «Выборный» на улице Выборной, «Галерея» на Гусинобродском шоссе. Еще один способ сэкономить — приезжать в центр после 22:00 или в выходные дни, когда платные парковки становятся бесплатными.

На платных парковках Красного проспекта действуют два тарифа: в зоне №201 (от дома 18 до дома 65) час стоянки стоит 100 рублей, в зоне №202 (от дома 77 до дома 159) — 50 рублей. Режим работы платного пространства: понедельник — суббота с 7:00 до 22:00.

Льготы на парковке в Новосибирске положены инвалидам всех групп, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и владельцам электромобилей. Для инвалидов выделено не менее 10% мест на платных стоянках, где они могут парковаться бесплатно.

Кому положены льготы на парковке в Новосибирске — ищем способы сэкономить Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы получить льготы на парковке в Новосибирске, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. В заявлении указываются данные автомобиля и информация о группе инвалидности. На транспортное средство обязательно устанавливается опознавательный знак «Инвалид», а сведения о машине вносятся в федеральный реестр инвалидов. Льгота распространяется только на один автомобиль.

Для тех, кто часто пользуется платными парковками, есть скидки через абонементы. Месячный абонемент для зоны №201 стоит 7200 рублей вместо 7500, для зоны №202 — 3600 рублей вместо 3750. Приобрести абонемент можно через мобильное приложение «Горпарковки» или на специализированном сайте.

Ранее мы рассказывали, кто бесплатно может парковаться в культурной столице нашей страны.