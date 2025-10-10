Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 16:30

За деньги — нет! Кто может не платить за парковку в Новосибирске

За деньги — нет! Кто может не платить за парковку в Новосибирске За деньги — нет! Кто может не платить за парковку в Новосибирске Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Стоимость парковки в городе может ощутимо бить по карману автомобилистов, особенно тех, кто ежедневно ездит по центру. Но для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы на парковке в Новосибирске, которые помогают экономить.

В городе работает около 2700 зон бесплатных парковок, вмещающих 32 тысячи автомобилей. Бесплатно оставить машину можно у торговых центров: «Версаль» на площади Карла Маркса (500 мест), «Визит» на улице Никитина, «Выборный» на улице Выборной, «Галерея» на Гусинобродском шоссе. Еще один способ сэкономить — приезжать в центр после 22:00 или в выходные дни, когда платные парковки становятся бесплатными.

На платных парковках Красного проспекта действуют два тарифа: в зоне №201 (от дома 18 до дома 65) час стоянки стоит 100 рублей, в зоне №202 (от дома 77 до дома 159) — 50 рублей. Режим работы платного пространства: понедельник — суббота с 7:00 до 22:00.

Льготы на парковке в Новосибирске положены инвалидам всех групп, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и владельцам электромобилей. Для инвалидов выделено не менее 10% мест на платных стоянках, где они могут парковаться бесплатно.

Кому положены льготы на парковке в Новосибирске — ищем способы сэкономить Кому положены льготы на парковке в Новосибирске — ищем способы сэкономить Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы получить льготы на парковке в Новосибирске, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. В заявлении указываются данные автомобиля и информация о группе инвалидности. На транспортное средство обязательно устанавливается опознавательный знак «Инвалид», а сведения о машине вносятся в федеральный реестр инвалидов. Льгота распространяется только на один автомобиль.

Для тех, кто часто пользуется платными парковками, есть скидки через абонементы. Месячный абонемент для зоны №201 стоит 7200 рублей вместо 7500, для зоны №202 — 3600 рублей вместо 3750. Приобрести абонемент можно через мобильное приложение «Горпарковки» или на специализированном сайте.

Ранее мы рассказывали, кто бесплатно может парковаться в культурной столице нашей страны.

парковки
оплата
льготы
советы
автомобилисты
машины
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.