IT-эксперт рассказал об опасностях дешевых зарядных устройств

Использование некачественного зарядного устройства может привести к его взрыву, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Mobile-Review.com Эльдар Муртазин. По его словам, излишняя экономия на комплектующих не только сказывается на работе и состоянии гаджета, но и представляет угрозу для здоровья пользователей.

Зарядка действительно может взорваться, но для этого надо очень постараться. На сегодняшний день в России, особенно на маркетплейсах, продается огромное количество поддельных зарядных устройств. Средняя цена зарядки варьируется от 500 до 1000 рублей. За эти деньги вы покупаете, мягко говоря, некачественный товар. Такие устройства могут выдавать любой ток и, как результат, привести к тому, что сгорит ваш аппарат. Но это не так страшно. Если они сожгут контроллер батареи, то она может либо вспыхнуть, либо ударить вас током, — отметил Муртазин.

Ранее появилась информация, что в Якутске подросток погиб от удара током. Причиной трагедии стало использование мобильного телефона во время его зарядки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.