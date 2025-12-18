В Госдуме оценили идею запустить базу номеров мобильных устройств

Идея создания базы уникальных номеров мобильных устройств повысит безопасность, заявил «Москве 24» депутат Госдумы Антон Ткачев. В частности, это станет хорошей мерой в рамках противодействия БПЛА.

Каждому устройству изначально присваивается идентификатор, который позволяет, например, найти его в случае утери или кражи. Этим механизмом могут пользоваться в том числе силовые структуры для поиска — конечно, при условии, что устройство включено, — отметил Ткачев.

Он добавил, что сотовые операторы фиксируют уникальный идентификатор устройства при каждом сеансе связи. Это позволяет установить связь между смартфоном и используемой в нем сим-картой. Такая мера особенно актуальна для борьбы с беспилотниками.

Ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что базу уникальных номеров мобильных устройств (IMEI) создадут в России в 2026 году. По его словам, привязка IMEI к конкретным номерам телефонов поможет идентифицировать, что та или иная сим-карта не находится в БПЛА.