10 октября 2025 в 05:29

Россиянам объяснили правила установки секретного кода для СФР

СФР подготовил правила установки секретного кода для получения данных о пособиях

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Социальный фонд России ввел новые правила установки секретного кода для доступа к информации о пособиях и льготах. Изменения, регламентированные приказом от 24 июля 2025 года, вступили в силу 10 октября.

Секретный код необходим для идентификации граждан при обращении в СФР по телефону. Для установки кода требуется личное обращение в отделение фонда с заявлением, паспортом и СНИЛС.

В заявлении необходимо указать номер телефона, с которого будут осуществляться звонки в СФР. При звонке с другого номера потребуется дополнительная идентификация по паспорту и СНИЛС.

Пароль может состоять из букв и цифр длиной до 10 символов либо представлять собой пару «вопрос-ответ» из предложенных вариантов: девичья фамилия матери, любимое блюдо, кличка питомца, любимый писатель или номер школы. Альтернативно код можно установить через «Госуслуги», но в этом случае при телефонном обращении дополнительно потребуется назвать СНИЛС.

Новые правила направлены на повышение безопасности доступа к персональным данным граждан. Информацию о пенсионных правах, пособиях и льготах можно получать как по телефону с использованием секретного кода, так и через личный кабинет на сайте СФР.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к 2028 году превысит 258 тыс. рублей в месяц. В 2027 году показатель составит более 238 тыс. рублей.

СФР
правила
коды
льготы
