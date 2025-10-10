Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей

Платные парковки в Новосибирске расположены в центральных районах города, включая зоны 201 и 202, где стоимость составляет 100 и 50 рублей в час соответственно. Основные точки — вдоль Красного проспекта, у зданий правительства, вблизи ТЦ и на оживленных улицах, таких как Гоголя и Романова. В воскресенье и праздничные дни парковка бесплатна по всему городу.
Правила оплаты на платных парковках
Оплатить парковку нужно в течение первых 30 минут после въезда на парковочное место. Время действия оплаты исчисляется с момента начала парковки и не суммируется с льготным окном оплаты. Штраф за неоплату составляет от 1000 до 3000 рублей и фиксируется с помощью камер видеонаблюдения. Парковка действует с понедельника по субботу с 07:00 до 22:00, в остальное время — бесплатно.
Пошаговое руководство по оплате
Оплачивать паркинг лучше по «горячим следам»: приехал, встал и внес деньги за спокойствие.
Определите номер парковочной зоны по дорожным знакам.
Выберите способ оплаты: через приложение «Горпарковки», сайт parking-54.ru, паркомат или СМС.
Введите номер своей машины и выберите продолжительность парковки.
Подтвердите оплату.
Сохраните чек или подтверждение в приложении.
Как оплачивать парковку: советы для жителей и гостей
Для местных жителей, часто паркующихся в центре, удобно использовать абонемент — на день или месяц. Это экономит время и деньги. Рекомендуется зарегистрировать автомобиль в приложении «Горпарковки» и привязать банковскую карту для автоматической оплаты.
Гостям города, решающим, как оплатить парковку в Новосибирске, проще воспользоваться СМС-оплатой или паркоматом, не требующими регистрации. Можно отправить сообщение вида «р54201А123АА54*1» на номер 9878, где 201 — зона, А123АА54 — номер машины, 1 — час парковки.
Как оплатить парковку в Новосибирске после окончания сессии
Если вы забыли оплатить вовремя, есть возможность постоплаты — до 23:59 текущих суток. Для этого используйте личный кабинет на специализированном сайте или приложение «Горпарковки». В разделе «Постоплата» укажите, когда вы припарковались и сколько времени находились на месте.
Можно ли оставить машину на платной парковке бесплатно?
Нет, схитрить и избежать оплаты невозможно. Система контроля ведет фотофиксацию всех нарушений, а камеры следят за временем пребывания автомобиля. Бесплатно можно парковаться только в воскресенье, праздничные дни или вне зон с 22:00 до 07:00. Попытки уклониться от оплаты приведут к штрафу.
