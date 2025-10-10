Платные парковки в Новосибирске расположены в центральных районах города, включая зоны 201 и 202, где стоимость составляет 100 и 50 рублей в час соответственно. Основные точки — вдоль Красного проспекта, у зданий правительства, вблизи ТЦ и на оживленных улицах, таких как Гоголя и Романова. В воскресенье и праздничные дни парковка бесплатна по всему городу.

Правила оплаты на платных парковках

Оплатить парковку нужно в течение первых 30 минут после въезда на парковочное место. Время действия оплаты исчисляется с момента начала парковки и не суммируется с льготным окном оплаты. Штраф за неоплату составляет от 1000 до 3000 рублей и фиксируется с помощью камер видеонаблюдения. Парковка действует с понедельника по субботу с 07:00 до 22:00, в остальное время — бесплатно.

Пошаговое руководство по оплате

Оплачивать паркинг лучше по «горячим следам»: приехал, встал и внес деньги за спокойствие.

Определите номер парковочной зоны по дорожным знакам. Выберите способ оплаты: через приложение «Горпарковки», сайт parking-54.ru, паркомат или СМС. Введите номер своей машины и выберите продолжительность парковки. Подтвердите оплату. Сохраните чек или подтверждение в приложении.

Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей

Как оплачивать парковку: советы для жителей и гостей

Для местных жителей, часто паркующихся в центре, удобно использовать абонемент — на день или месяц. Это экономит время и деньги. Рекомендуется зарегистрировать автомобиль в приложении «Горпарковки» и привязать банковскую карту для автоматической оплаты.

Гостям города, решающим, как оплатить парковку в Новосибирске, проще воспользоваться СМС-оплатой или паркоматом, не требующими регистрации. Можно отправить сообщение вида «р54201А123АА54*1» на номер 9878, где 201 — зона, А123АА54 — номер машины, 1 — час парковки.

Как оплатить парковку в Новосибирске после окончания сессии

Если вы забыли оплатить вовремя, есть возможность постоплаты — до 23:59 текущих суток. Для этого используйте личный кабинет на специализированном сайте или приложение «Горпарковки». В разделе «Постоплата» укажите, когда вы припарковались и сколько времени находились на месте.

Можно ли оставить машину на платной парковке бесплатно?

Нет, схитрить и избежать оплаты невозможно. Система контроля ведет фотофиксацию всех нарушений, а камеры следят за временем пребывания автомобиля. Бесплатно можно парковаться только в воскресенье, праздничные дни или вне зон с 22:00 до 07:00. Попытки уклониться от оплаты приведут к штрафу.

