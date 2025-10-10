Названа мера пресечения водителю, который сбил людей на остановке В Новосибирске сбившего людей на остановке водителя отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Новосибирска принял решение о домашнем аресте для 19-летнего Олега Попова до 10 декабря, сообщает РИА Новости. Молодого человека задержали после инцидента, в котором он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил группу людей на остановке.

Судья Евгения Захарова подтвердила избрание меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд отклонил просьбу следователя о заключении под стражу и удовлетворил ходатайство адвоката. Орган установил, что обвиняемый проживает в Новосибирске и учится на третьем курсе местного колледжа. Заседание по делу проходило в закрытом режиме.

Инцидент произошел вечером 9 октября, когда Попов за рулем Volkswagen Polo сбил людей у остановки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением при перестроении из крайнего левого ряда в средний, наехал на ограждение и затем на пешеходов.

В результате аварии пострадали шесть человек. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Следователь МВД России возбудил уголовное дело против Попова по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ, касающимся нарушения правил дорожного движения, которое привело к тяжкому вреду здоровью.

