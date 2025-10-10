Водитель без прав погибла вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге Водитель без прав и два пассажира погибли в ДТП в Волгоградской области

Женщина-водитель и два пассажира погибли после столкновения их машины с бетонным ограждением в Михайловском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Автомобиль ВАЗ-2110 двигался направлению от Промышленной к Магистральной улице.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и двое ее пассажиров погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации МВД, 33-летняя женщина не имела водительского удостоверения. Во время движения она не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части.

Ранее сообщалось, что на 45-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Подмосковье автомобиль такси на скорости врезался в бетонный отбойник и застрял на нем. Движение на участке было временно перекрыто, информации о пострадавших не поступало.

До этого на Камчатке произошло ДТП с автомобилем скорой помощи, который двигался по вызову с включенными спецсигналами. Двое фельдшеров получили травмы и доставлены в медучреждение для обследования, в то время как водитель другого транспортного средства, не уступивший дорогу, не пострадал.