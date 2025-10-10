Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 02:12

Бригада скорой пострадала в ДТП на Камчатке

Минздрав: два фельдшера пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Камчатке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Камчатке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Специальный транспорт двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, когда другой участник движения не уступил ему дорогу, сообщили в региональном Минздраве.

Двое медиков отправлены в лечебное учреждение для обследования, решается вопрос об их госпитализации, — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о необходимости госпитализации сотрудников. Водитель второго транспортного средства, ставшего причиной аварии, не получил физических повреждений. С ним проводят работу сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел при выполнении экстренного вызова, когда скорая помощь следовала к месту назначения. Расследование причин ДТП продолжается.

Ранее сообщалось, что на автодороге Джубга — Сочи 9 октября столкнулись две легковые машины. Допустил неуправляемый занос и выехал на встречную полосу 32-летний водитель Mercedes, в результате чего погибли двое детей и двое взрослых. Автомобиль столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. Предварительно, водитель легковушки не учел метеорологические условия.

ДТП
Камчатка
скорая помощь
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский флаг взвился над важнейшим городом Харьковской области
«Идея глупая»: в США оценили намерения властей поставить Украине Tomahawk
Россиянам раскрыли важный нюанс замены ванны на душевую кабину
Стало известно о первом применении гибридного снаряда в Днепре
В России введут изменения в процедуру оплаты услуг ЖКХ
Аборт, абьюз родителей, слова об СВО: где сейчас Юлия Меньшова
Трамп раскрыл, куда уходит проданное НАТО американское оружие
Приметы 10 октября: Савватий Пчельник — едим мед и печем пряники
Ким Чен Ын обратился к российским артистам
Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы
В Госдуме назвали главную проблему режима самозанятости
Дуров в день рождения опубликовал мрачный прогноз
США направят в Израиль порядка 200 военнослужащих
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Нетаньяху назвал персону, без которой бы соглашение по Газе не состоялось
Бригада скорой пострадала в ДТП на Камчатке
В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии россиян
«Бегут как овцы». ВСУ создают заградотряды для борьбы с дезертирами
«Разговор недетский»: депутаты захотели избавить детей от «синих чудовищ»
«Они не ладили»: озвучено, почему Байден заменил себя Харрис
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.