Бригада скорой пострадала в ДТП на Камчатке Минздрав: два фельдшера пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Камчатке

На Камчатке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Специальный транспорт двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, когда другой участник движения не уступил ему дорогу, сообщили в региональном Минздраве.

Двое медиков отправлены в лечебное учреждение для обследования, решается вопрос об их госпитализации, — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о необходимости госпитализации сотрудников. Водитель второго транспортного средства, ставшего причиной аварии, не получил физических повреждений. С ним проводят работу сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел при выполнении экстренного вызова, когда скорая помощь следовала к месту назначения. Расследование причин ДТП продолжается.

