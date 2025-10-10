Машина такси сбила бетонный отбойник и застряла на нем в Подмосковье

В Московской области машина такси на скорости сбила бетонный отбойник и повисла на нем, пишет 360.ru. ДТП произошло на 45-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском городском округе.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Движение на этом участке трассы временно перекрыли. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

