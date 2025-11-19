В Петербурге автомобили уходят под воду из-за прорыва трубы

Припаркованные автомобили начали уходить под воду после прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78.Новости». На месте происшествия работают оперативные службы.

Прорыв произошел на улице Бассейной. Специалисты откачивают воду.

Ранее сообщалось, что в Ангарске произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой несколько кварталов остались без теплоснабжения и водоснабжения. Прорыв трубы с горячей водой на улице Энгельса привел к нарушению работы социальных учреждений и отсутствию отопления в жилых домах. Аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента.

До этого по итогам проверки прокуратуры в Петербурге было возбуждено уголовное дело после провала асфальта на Светлановской площади в Выборгском районе. Инцидент произошел в начале ноября из-за повреждения трубы холодного водоснабжения и размыва грунта при строительстве водопроводных сетей. Проверка показала, что при прокладке и обновлении водопроводных сетей подрядчик не соблюдал правила безопасности при подземной укладке труб в непосредственной близости от дома 21 на проспекте Энгельса.