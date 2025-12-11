Как прочистить трубы без агрессивной химии и лишних расходов: простой способ с содой и уксусом, который работает даже при сложных засорах

Засоры в трубах появляются неожиданно и часто требуют срочных мер, но использовать тяжелую химию хочется далеко не всегда. Есть безопасный и доступный метод, который подходит и для профилактики, и для удаления старых пробок. Он особенно выручает на кухне и в ванной, где скапливаются жир, остатки пищи и волосы.

Для начала полностью удалите воду из слива — это важно для эффективности. Подогрейте полстакана уксуса до 50 градусов, а в отверстие засыпьте целую пачку пищевой соды. Затем аккуратно влейте теплый уксус и оставьте смесь минимум на час, чтобы активная пена разрушила отложения.

При сильных пробках время увеличивают до двух часов. После реакции вскипятите 5 литров воды и сразу вылейте в слив, смывая остатки загрязнений. Такой способ отлично работает и как профилактика: повторяйте процедуру раз в месяц, и трубы останутся чистыми без лишних затрат.

