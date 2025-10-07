«Два ключа»: глава Минтруда предложил способ помощи неработающим

Государство готово предоставлять поддержку тем гражданам, которые сами прикладывают усилия для выхода из затруднительной жизненной ситуации, заявил РБК глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, это называется принцип «двух ключей» — самый эффективный в вопросе преодоления проблемы бедности.

Это своего рода «принцип двух ключей», когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать, — заявил министр.

Котяков добавил, что государство будет помогать без вопросов, если ситуация действительно тяжелая. Например, если у соискателя на руках маленький ребенок или же детей много. Точно также в случае с инвалидностью, длительной болезнью или беременностью, пояснил он.

До этого стало известно, что в августе в России медианная зарплата, предлагаемая работодателями, составила 80 тысяч рублей, что на девять процентов превысило январский уровень. С начала года наиболее заметный рост предложений по заработной плате наблюдался в строительной отрасли.

Ранее в Росстате зафиксировали парадоксальный рост числа граждан, получающих зарплату ниже минимального размера оплаты труда, несмотря на общую «гонку зарплат» в стране. При этом число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей почти удвоилось — в июне 2025 года их стало 19 против 11 годом ранее.