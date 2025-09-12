Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 10:33

Медианная предлагаемая зарплата в России в августе достигла 80 тысяч рублей

Медианная предлагаемая зарплата в России в августе достигла 80 тысяч рублей, что на 9% выше показателя января, передает ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Наибольший рост зарплатных предложений с начала года зафиксирован в строительстве, сфере добычи сырья и производственном секторе.

Медианная предлагаемая зарплата в России в августе составила 80 тысяч рублей, что на 9% выше, чем в январе (73,4 тыс.), — говорится в исследовании.

Самые высокие медианные зарплаты предлагаются менеджерам среднего и высшего звена (140 тысяч рублей), а также консультантам по стратегии и инвестициям (130 тысяч). По данным hh.ru, в августе в стране насчитывалось 1,77 млн вакансий, при этом наибольшее количество предложений работы приходилось на рабочий персонал, специалистов по продажам и обслуживанию клиентов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 октября 2025 года планируется индексация пенсий военных и зарплат госслужащих. Она уточнила, что ранее, с 1 августа, уже были увеличены пенсии работающим пенсионерам на величину накопленных за 2024 год баллов.

