10 октября 2025 в 16:27

В Воронежской области врачи спасли новорожденную от удушья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи из Воронежской области спасли двухнедельную девочку, у которой произошла остановка дыхания, передает пресс-служба Минздрава России. Малышка начала задыхаться после кормления, и ее мать немедленно вызвала скорую помощь.

По данным ведомства, прибывшая бригада скорой помощи провела прием Геймлиха — стандартную процедуру при аспирационном синдроме. Через аспиратор медики удалили слизистый комок, после чего дыхание ребенка восстановилось.

После оказания экстренной помощи девочку доставили в детское отделение Россошанской районной больницы для наблюдения. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и выписан домой.

Ранее в Улан-Удэ фельдшер скорой помощи Ирина Кузнецова спасла месячного ребенка, у которого во время транспортировки в стационар внезапно остановилось дыхание. После успешно проведенных реанимационных мероприятий младенца доставили в больницу, стабилизировали его состояние и позднее выписали под наблюдение участкового педиатра.

До этого в Мексике врачи спасли жизнь двухлетнему Оливеру, получившему в ДТП травму, при которой голова отделилась от позвоночника. Несмотря на первоначальные неутешительные прогнозы и полный паралич, мальчик выжил. После операции со стволовыми клетками он смог восстановить подвижность рук и даже начал петь.

