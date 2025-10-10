IT-эксперт рассказал, чем опасны неоригинальные зарядки для смартфонов IT-эксперт Кузнецов: дешевые зарядки для смартфонов не имеют защиты от перегрева

Дешевые неоригинальные зарядки для смартфонов не имеют защиты от перегрева и короткого замыкания, заявил IT-эксперт Олег Кузнецов. По его словам, переданным интернет-изданием «Подмосковье сегодня», это может привести к трагическим последствиям, например, удару током.

Она должна соответствовать мощности зарядки смартфона, указанной в спецификации устройства, и поддержке стандартов зарядки, например, быстрая зарядка. <…> Если блок питания имеет меньшую мощность, он будет работать на максимуме, что приводит к его нагреву. Дешевые зарядные устройства не имеют различных видов защиты, и использование таких зарядных устройств становится опасным, — заявил эксперт.

Ранее в Подмосковье 15-летнюю девочку доставили в больницу после того, как у нее в руках взорвался телефон. По словам заведующего детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимира Хабалова, ребенок получил ожоги обеих кистей и предплечья.