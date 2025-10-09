Россиянам рассказали, как реагировать на рассылки от мошенников IT-эксперт Силаев: рассылки от мошенников нужно игнорировать

Рассылки от мошенников нужно игнорировать, заявил IT-специалист Юрий Силаев. В беседе с RT он отметил, что, если злоумышленники начали проявлять настойчивость, следует обратиться в полицию.

Подобные массовые рассылки — это «числовая игра» для преступников. Они отправляют тысячи таких сообщений в расчете на то, что хотя бы несколько человек испугаются и заплатят. Ваша осведомленность и хладнокровие — главный щит против этой угрозы, — заявил Силаев.

По его словам, если угрозы повторяются или в них раскрывается конфиденциальная информация, стоит немедленно поменять пароли на ключевых сервисах — особенно в почте и банковских приложениях. При этом стоит подключить двухэтапную аутентификацию.

Ранее СМИ писали, что мошенники осуществляют массовую рассылку поддельных электронных писем, в которых предлагаются скидки до 50% и бесплатная доставка от имени торговой сети «М.Видео». Целью данной схемы является обман потребителей. Для получения несуществующих льгот получателей приглашают перейти по ссылке на фальшивый сайт магазина.