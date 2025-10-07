МВД предупредило продающих свои смартфоны россиян об опасности

Граждане, которые планируют продать или утилизировать свой смартфон, должны понимать, что сейчас недостаточно провести стандартную процедуру сброса до заводских настроек для полного удаления личных данных, отметила пресс-служба МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России». По ее данным, такая процедура создает серьезные риски для конфиденциальности пользователей.
Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности, — указано в сообщении.
Специалисты МВД пояснили, что при стандартном сбросе настроек разрываются лишь логические связи с информацией, в то время как сами данные остаются в памяти устройства. Злоумышленники, используя специализированное программное обеспечение, могут восстановить доступ к фотографиям, контактам, переписке, паролям и другим конфиденциальным сведениям.
Ведомство акцентирует внимание на необходимости применения дополнительных мер защиты перед передачей устройства третьим лицам. Речь идет о предварительном шифровании данных и их перезаписи, что делает восстановление информации технически невозможным или крайне затруднительным. Гражданам рекомендуется обращаться в специализированные сервисные центры или использовать профессиональное программное обеспечение.
Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин (20%) полностью уверен в защите своих персональных данных в Сети. При этом 26% респондентов отмечают, что могли бы отнестись к защите такой информации внимательнее.