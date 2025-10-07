Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 22:44

МВД предупредило продающих свои смартфоны россиян об опасности

МВД: сброс смартфона до заводских настроек перед продажей не очищает его память

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граждане, которые планируют продать или утилизировать свой смартфон, должны понимать, что сейчас недостаточно провести стандартную процедуру сброса до заводских настроек для полного удаления личных данных, отметила пресс-служба МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России». По ее данным, такая процедура создает серьезные риски для конфиденциальности пользователей.

Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности, — указано в сообщении.

Специалисты МВД пояснили, что при стандартном сбросе настроек разрываются лишь логические связи с информацией, в то время как сами данные остаются в памяти устройства. Злоумышленники, используя специализированное программное обеспечение, могут восстановить доступ к фотографиям, контактам, переписке, паролям и другим конфиденциальным сведениям.

Ведомство акцентирует внимание на необходимости применения дополнительных мер защиты перед передачей устройства третьим лицам. Речь идет о предварительном шифровании данных и их перезаписи, что делает восстановление информации технически невозможным или крайне затруднительным. Гражданам рекомендуется обращаться в специализированные сервисные центры или использовать профессиональное программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин (20%) полностью уверен в защите своих персональных данных в Сети. При этом 26% респондентов отмечают, что могли бы отнестись к защите такой информации внимательнее.

