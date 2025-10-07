Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок

Флагманская серия смартфонов Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro вышла в продажу на российский рынок. Новые модели были представлены на презентации, которая состоялась 2 октября в Демонстрационном зале ГУМа.

По словам тренера по продукции Xiaomi Владислава Климова, смартфоны отличаются новыми возможностями для съемки — линейка оснащена трехкамерной системой Leica. В Xiaomi 15T и 15T Pro встроены основная и сверхширокоугольная камеры, у базовой версии также есть телефотокамера, а у версии PRO — телеобъектив Leica 5x с пятикратным перископическим оптическим зумом.

Новинка имеет широкий дисплей — Xiaomi 15T Pro выделяется рамками толщиной 1,5 мм и частотой обновления 144 Гц, в то время как базовая версия предлагает 120 Гц. Экран стал крупнее — диагональ составляет 6,83 дюйма при яркости до 3200 нит и разрешении 1,5K. Корпус выполнен из стекловолокна с защитным покрытием Gorilla Glass 7i и имеет степень защиты от влаги и пыли IP68. В Xiaomi 15T Pro используется рамка из алюминиевого сплава повышенной прочности. Xiaomi 15T будет доступен в черном, сером цветах и оттенке «розовое золото», а Xiaomi 15T Pro выйдет в черном, сером и цвете «мокко золото».

Фото: Пресс-служба diHouse

Обновления коснулись и аппаратной части смартфонов: Xiaomi 15T оснащен процессором MediaTek Dimensity 8400‑Ultra, а Xiaomi 15T Pro — новым флагманским чипом MediaTek Dimensity 9400+. Обе модели получили аккумулятор емкостью 5500 мА·ч. Кроме того, устройства отличаются технологией связи без сети, благодаря которой пользователи могут контактировать друг с другом на расстоянии до 1,3 — 1,9 км. Стоимость устройств начинается с 49 990 рублей.

Во время презентации также были представлены другие новинки бренда: смарт-часы Xiaomi Watch S4, фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10, беспроводные наушники Xiaomi OpenWear Stereo Pro, планшет Redmi Pad 2 Pro, робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 и версия Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, а также умная камера Xiaomi Smart сamera C701. Отличительной стала золотая коллекция — в новом цвете все желающие смогут приобрести не только смартфоны, но и смарт-часы, фитнес-браслеты и наушники.

Ранее гендиректор корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что бренд запустил новую «темную фабрику». Она будет производить смартфоны без участия человека, а машины смогут самостоятельно взаимодействовать друг с другом. Завод площадью около 81 тысячи квадратных метров расположился в пекинском районе Чанпин.