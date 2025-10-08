Человек в костюме тигра в представлении ИИ

Сотрудники калининградского зоопарка поймали двуногого «сбежавшего тигра» В зоопарке Калининграда прошли учения для сотрудников по поимке сбежавших зверей

В зоопарке Калининграда провели учения для сотрудников по поимке сбежавших зверей, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на учреждение. На этот раз специалисты «ловили» человека в натуралистичном костюме тигра.

Периодически приходят новости о таких ЧП, поэтому надо быть во всеоружии, — пояснили в зоопарке.

В рамках таких мероприятий специалисты обучаются, как действовать в ситуации со сбежавшими хищниками. А именно подбираться к ним, аккуратно стрелять из дротика снотворным и перемещать их обратно в вольер.

Ранее улетевшую из Ленинградского зоопарка Калао Шанти удалось поймать с помощью большого сачка. Птицу-носорога схватили на Васильевском острове.

До этого сотрудники Московского зоопарка устроили жабам, которых не так давно поженили, импровизированный медовый месяц. Амфибии Настюша и Ванюша даже посетили «пляж».