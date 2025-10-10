Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:33

Российские школьницы стали жертвой рассылки порно педофилом

В Туле 48-летний житель просил школьниц присылать ему интимные видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Алексина, обвиняемого в производстве и распространении порнографических материалов, пишет Myslo. Помимо этого, его также обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера против несовершеннолетних. Мужчина просил школьниц присылать ему интимные фотографии и видео.

Подсудимый выходил на связь с девочками младше 12 лет в соцсетях. В процессе общения он отправлял им порно и требовал взамен присылать ему интимные фотографии и видео. Правоохранители через некоторое время задержали мужчину.

До этого в Свердловской области были объявлены в розыск двое осужденных мужчин, признанных виновными в изнасиловании 15-летней школьницы. Как сообщил в своем Telegram-канале юрист Сергей Самков, накануне суд назначил им наказание в виде 11,5 и 10 лет лишения свободы, однако они не присутствовали на оглашении приговора, несмотря на подписку о невыезде.

До этого был зафиксирован случай лишения гражданства России 45-летнего уроженца Средней Азии после осуждения за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Суд вынес приговор о направлении его в колонию строгого режима на 16 лет.

педофилы
порно
дети
школьники
