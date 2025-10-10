Семья с ребенком пострадала в ДТП с троллейбусом в Новосибирске

В Новосибирске водитель каршеринга выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом, сообщили в региональной прокуратуре. В результате аварии пострадала супружеская пара и их малолетний ребенок.

Водитель арендованного автомобиля, двигаясь по ул. Кирова в сторону ул. Добролюбова выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с троллейбусом, двигавшемся с ул. Добролюбова в сторону ул. Кирова, — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры арендованного автомобиля, среди которых была женщина с малолетним ребенком. Все они были госпитализированы бригадой скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, их деятельностью руководит прокурор Октябрьского района Никита Огнев. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что 19-летний водитель каршеринга Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения сбил шесть человек на остановке в Новосибирске. Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 декабря, отклонив ходатайство следователя о заключении под стражу.