Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 16:35

Семья с ребенком пострадала в ДТП с троллейбусом в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске водитель каршеринга выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом, сообщили в региональной прокуратуре. В результате аварии пострадала супружеская пара и их малолетний ребенок.

Водитель арендованного автомобиля, двигаясь по ул. Кирова в сторону ул. Добролюбова выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с троллейбусом, двигавшемся с ул. Добролюбова в сторону ул. Кирова, — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры арендованного автомобиля, среди которых была женщина с малолетним ребенком. Все они были госпитализированы бригадой скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, их деятельностью руководит прокурор Октябрьского района Никита Огнев. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что 19-летний водитель каршеринга Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения сбил шесть человек на остановке в Новосибирске. Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 декабря, отклонив ходатайство следователя о заключении под стражу.

ДТП
каршеринг
автомобили
троллейбусы
пострадавшие
дети
семьи
Новосибирск
происшествия
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.