10 октября 2025 в 16:33

Первый снег в горах Сочи попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сочинских горах выпал первый обильный снег, преобразив ландшафт курорта, кадры опубликовал Telegram-канал «Сочи № 1». Очевидцы активно делятся фотографиями зимних пейзажей в соцсетях.

На кадрах запечатлен плотный снежный покров, укутавший крыши домов и автомобили. Местные жители, воспользовавшись неожиданным снегопадом, уже начали создавать первые снежные фигуры, добавляя курортной атмосфере зимнего уюта.

Ранее синоптик Александр Сергеев рассказал, что виток похолодания накроет столичный регион уже на следующей неделе. По его словам, москвичей ждут дожди, а местами и мокрый снег. Специалист посоветовал готовить теплую одежду для непогоды.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мокрый снег вперемешку с дождями в Москву и Подмосковье может принести циклон «Барбара». По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров. Он добавил, что снег сразу растает.

