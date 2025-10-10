Политолог объяснил, зачем власти Франции наращивают военный бюджет

Франция, наращивая военный бюджет и продвигая свои оборонные программы, пытается заместить продукцию американского ВПК, заявил RT политолог Алексей Чихачев. По его мнению, власти этой страны также намерены повысить прибыль своих производителей.

Франция стремится активизировать общеевропейские проекты, чтобы переключить симпатии стран Европы с США и закупки американских вооружений на развитие общеевропейских проектов, читай: с решающим участием Франции. Французские власти стремятся не только повысить прибыль своих производителей, но и заместить продукцию американского ВПК, — отметил Чихачев.

Он уточнил, что именно государственный бюджет остается ключевым источником финансирования растущих французских военных заказов. По прогнозу эксперта, военный бюджет страны будет расти даже более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране ускорят наращивание оборонного бюджета — к 2027 году он увеличится до €64 млрд, заявил. По его словам, это произойдет на три года раньше первоначального плана.