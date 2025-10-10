Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 16:39

Политолог объяснил, зачем власти Франции наращивают военный бюджет

Политолог Чихачев: Франция стремится заместить продукцию американского ВПК

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция, наращивая военный бюджет и продвигая свои оборонные программы, пытается заместить продукцию американского ВПК, заявил RT политолог Алексей Чихачев. По его мнению, власти этой страны также намерены повысить прибыль своих производителей.

Франция стремится активизировать общеевропейские проекты, чтобы переключить симпатии стран Европы с США и закупки американских вооружений на развитие общеевропейских проектов, читай: с решающим участием Франции. Французские власти стремятся не только повысить прибыль своих производителей, но и заместить продукцию американского ВПК, — отметил Чихачев.

Он уточнил, что именно государственный бюджет остается ключевым источником финансирования растущих французских военных заказов. По прогнозу эксперта, военный бюджет страны будет расти даже более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране ускорят наращивание оборонного бюджета — к 2027 году он увеличится до €64 млрд, заявил. По его словам, это произойдет на три года раньше первоначального плана.

Франция
оборона
политологи
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.