Макрон пообещал увеличить военный бюджет Франции

Франция ускорит наращивание оборонного бюджета — к 2027 году он увеличится до €64 млрд, заявил президент страны Эммануэль Макрон в обращении к военнослужащим. По его словам, это произойдет на три года раньше первоначального плана, передает страница Елисейского дворца в соцсети X.

Хотя мы планировали удвоить военный бюджет к 2030 году, мы сделаем это уже к 2027 году. Дополнительные €3,5 млрд будут направлены на оборону в 2026 году, еще €3 млрд — в 2027 году. Таким образом оборонный бюджет за 10 лет удвоится и составит €64 млрд, — уточнил Макрон.

По закону о бюджете на 2025 год, военные расходы Франции составят €50,5 млрд. В 2017 году, когда Макрон вступил в должность, они составляли €32,3 млрд.

Ранее Макрон анонсировал планы по развертыванию франко-британского экспедиционного контингента численностью до 50 тысяч военнослужащих на Украине. По его словам, формирование будет расширено с бригадного до армейского корпусного уровня, что позволит участвовать в крупномасштабных операциях. Политик также отметил, что контингент может быть дополнен военными других европейских стран и впоследствии передан под командование НАТО.