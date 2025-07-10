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10 июля 2025 в 23:48

Макрон заявил о готовности отправить военных на Украину

Макрон: Франция и Великобритания готовы направить до 50 тысяч военных на Украину

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франко-британский экспедиционный контингент, который может быть размещен на Украине после прекращения боевых действий, может насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Французский политик подчеркнул, что численность объединенных сил повышается с уровня бригады до армейского корпуса, что позволит их задействовать в возможных крупных операциях.

Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении. Контингент может также включать военнослужащих других европейских стран и быть передан в распоряжение НАТО, — рассказал Макрон.

Геополитический аналитик Паскаль Лоттаз ранее написал, что европейские страны активизируют поддержку Украины на новом уровне, что может привести к обострению конфликта. По его мнению, сокращение поставок оружия из США вынуждает Европу ускорять действия, оставляя ей мало пространства для маневра.

Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Украина
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