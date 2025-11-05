Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:54

Прибалтику поймали на отречении от ЛГБТ в пользу традиционных ценностей

Политолог Носович подтвердил разворот Прибалтики с ЛГБТ на традиционные ценности

Эдгар Ринкевич Эдгар Ринкевич Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look press

Прибалтика начала отворачиваться от ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в сторону традиционных ценностей, заявил калининградский политолог Александр Носович. По его словам, примером тому служит ситуация с Латвией, которая отказывается провозглашать выход из Стамбульской конвенции о защите женщин, передает «Взгляд».

Если Сейм повторно утвердит закон, снова отправит его Ринкевичу (Эдгар, президент Латвии. — NEWS.ru) и тот со второго раза уже даст свое «добро» — это станет окончательным доказательством, что тренд изменился и что весь этот «воукизм» и «гендеризм» отправлен в чулан, — подчеркнул аналитик.

Носович убежден, что сюжет с выходом Латвии из Стамбульской конвенции не закрыт. По его мнению, президент республики выстраивает карьеру в соответствии с общемировыми трендами. При этом в 2014 году Ринкевич объявил себя геем (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), напомнил политолог. Однако тогда это идеально укладывалось в курс администрации США, подчеркнул Носович. Сейчас, обратил внимание политолог, времена изменились.

Ранее Ринкевич отказался провозглашать закон о выходе республики из Стамбульской конвенции о защите женщин. Глава Латвии направил документ на повторное рассмотрение в парламент с требованием дополнительно обсудить эту тему.

Прибалтика
традиционные ценности
Латвия
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будут убивать»: участник СВО назвал нелегальный источник доходов Украины
На Солнце зафиксирована «красивая» вспышка
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Спрятавшей убитую дочь в диване женщине избрали меру пресечения
Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о токсичности в гимнастике
В Госдуме призвали ввести еще одно ограничение для детских сим-карт
Раскаянье, угроза реального срока: фото Аглаи Тарасовой из зала суда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.