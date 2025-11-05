Прибалтику поймали на отречении от ЛГБТ в пользу традиционных ценностей Политолог Носович подтвердил разворот Прибалтики с ЛГБТ на традиционные ценности

Прибалтика начала отворачиваться от ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в сторону традиционных ценностей, заявил калининградский политолог Александр Носович. По его словам, примером тому служит ситуация с Латвией, которая отказывается провозглашать выход из Стамбульской конвенции о защите женщин, передает «Взгляд».

Если Сейм повторно утвердит закон, снова отправит его Ринкевичу (Эдгар, президент Латвии. — NEWS.ru) и тот со второго раза уже даст свое «добро» — это станет окончательным доказательством, что тренд изменился и что весь этот «воукизм» и «гендеризм» отправлен в чулан, — подчеркнул аналитик.

Носович убежден, что сюжет с выходом Латвии из Стамбульской конвенции не закрыт. По его мнению, президент республики выстраивает карьеру в соответствии с общемировыми трендами. При этом в 2014 году Ринкевич объявил себя геем (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), напомнил политолог. Однако тогда это идеально укладывалось в курс администрации США, подчеркнул Носович. Сейчас, обратил внимание политолог, времена изменились.

Ранее Ринкевич отказался провозглашать закон о выходе республики из Стамбульской конвенции о защите женщин. Глава Латвии направил документ на повторное рассмотрение в парламент с требованием дополнительно обсудить эту тему.