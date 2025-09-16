Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 12:28

«Пусть волнуются»: в Госдуме пригрозили Британии превентивным ударом

Депутат Колесник: Россия может нанести превентивный удар по Великобритании

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия может нанести превентивный удар по Великобритании в случае угрозы с ее стороны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, российские военные возможности гарантируют быстрый и сокрушительный ответ на любую агрессию. Он отметил, что история знает множество примеров, когда Москва давала достойный отпор тем, кто пытался испытать ее на прочность.

Если Британия применит против России силу, то РФ применит силу в ответ и будет делать это по законам военного времени. Ответ не заставит себя ждать, даже, может быть, превентивный — у нас ракеты быстрее. Мы не дадим себя в обиду ни при каких обстоятельствах. Никогда такого не было, чтобы мы где-то проявили слабину. Так что англичане пусть волнуются, — пояснил Колесник.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что страна готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил, что Запад готовит Польшу и Финляндию к прямому противостоянию с Россией. По его мнению, Европа целенаправленно нагнетает обстановку вокруг этих стран, видя в них ключевых союзников в гибридной войне против Москвы.

Россия
Великобритания
угрозы
ракеты
