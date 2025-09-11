Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 14:56

Названы страны, которые Запад хочет первыми вовлечь в конфликт с Россией

Политолог Перенджиев: Польшу и Финляндию готовят к противостоянию с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запад готовит Польшу и Финляндию к прямому противостоянию с Россией, чтобы вовлечь их в конфликт в первую очередь, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, Европа целенаправленно нагнетает обстановку вокруг этих стран, видя в них ключевых союзников в гибридной войне против Москвы.

Сейчас Европа пытается накрутить конфликт на Украине так, что Польша должна подключиться к противостоянию с Россией. Вероятно, следующими на очереди будут прибалты. Потом, наверное, Финляндия, потому что она граничит с Россией на севере. [Европа] разжигает конфликт непосредственно с Приднестровьем, значит, и в самой Молдавии обостряется ситуация. Кстати, те же британцы мутят воду, конечно, и на Южном Кавказе, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что Запад, открыто заявляя о подготовке к войне с Россией и не встречая сопротивления внутри общества, движется к прямому столкновению. Однако, по словам политолога, история демонстрирует, что любой военный конфликт с РФ заканчивается для европейских стран катастрофически.

Собственно говоря, на что надеется Европа? Она не думает, что столкнется один на один с Россией. Она надеется, что ее союзники создадут нам петлю анаконды. Сказать, что будет дальше в ходе СВО очень сложно, — заключил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предупредил Запад, что Москва серьезно ответит на отправку европейских войск на Украину. По словам американских журналистов, российский лидер стопроцентно уверен в превосходстве Вооруженных сил РФ над армиями стран Европы.

Россия
Запад
Европа
Польша
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
