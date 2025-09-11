В США раскрыли, что Путин послал Западу сигнал об отправке войск на Украину

Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что Москва серьезно ответит на отправку европейских войск на Украину, пишет газета The New York Times. В материале сказано, что российский президент стопроцентно уверен в превосходстве Вооруженных сил (ВС) РФ над армиями стран Европы.

Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по отправке войск на Украину, — говорится в материале.

Ранее директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон вполне способен пойти на конфронтацию с Россией и отправить войска на Украину в рамках «гарантий безопасности» Киеву. По его мнению, таким образом лидер Пятой республики намерен заработать политические очки.

До этого политолог Андрей Кортунов заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон рискует политической карьерой в Евросоюзе в случае принятия решения о вводе войск на Украину. Он уточнил, что такая инициатива спровоцирует серьезный внутренний кризис во Франции.