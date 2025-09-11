Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 01:56

В США раскрыли, что Путин послал Западу сигнал об отправке войск на Украину

NYT: Путин передал Западу ясный сигнал по поводу отправки войск на Украину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что Москва серьезно ответит на отправку европейских войск на Украину, пишет газета The New York Times. В материале сказано, что российский президент стопроцентно уверен в превосходстве Вооруженных сил (ВС) РФ над армиями стран Европы.

Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по отправке войск на Украину, — говорится в материале.

Ранее директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон вполне способен пойти на конфронтацию с Россией и отправить войска на Украину в рамках «гарантий безопасности» Киеву. По его мнению, таким образом лидер Пятой республики намерен заработать политические очки.

До этого политолог Андрей Кортунов заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон рискует политической карьерой в Евросоюзе в случае принятия решения о вводе войск на Украину. Он уточнил, что такая инициатива спровоцирует серьезный внутренний кризис во Франции.

Владимир Путин
Европа
Украина
Запад
