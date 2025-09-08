Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:54

Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину

Политолог Кортунов: ввод войск на Украину будет стоить Макрону карьеры в ЕС

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон рискует политической карьерой в Евросоюзе в случае принятия решения о вводе войск на Украину, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, такая инициатива спровоцирует серьезный внутренний кризис во Франции. Он добавил, что реализация данного сценария возможна лишь при кардинальном изменении внешнеполитического курса США.

Пока конфликт на Украине длится и пока глава Белого дома Дональд Трамп не дал на это согласие, ввода французских войск в страну произойти не может. Это вызовет, естественно, политический кризис в Париже. Это может стоить Макрону его последующей карьеры в Европейском союзе. Это определенная демонстрация политической поддержки, поиски альтернативы вхождения Киева в НАТО, но это не то, что будет происходить в ближайшее время вдоль линии боевого соприкосновения России и Украины, — пояснил Кортунов.

Ранее сообщалось, что сотни людей собрались на митинг в Париже, чтобы выразить протест против возможного ввода европейских войск на Украину. Население выразило недовольство заявлениями Макрона и выступило против дальнейшего вовлечения страны в конфликт.

Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
Украина
Франция
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
В Кремле рассказали, каким способом Путин хочет решить вопрос безопасности
Как была создана Дорога жизни для Ленинграда и сколько людей она спасла
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.