Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину Политолог Кортунов: ввод войск на Украину будет стоить Макрону карьеры в ЕС

Французский лидер Эммануэль Макрон рискует политической карьерой в Евросоюзе в случае принятия решения о вводе войск на Украину, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, такая инициатива спровоцирует серьезный внутренний кризис во Франции. Он добавил, что реализация данного сценария возможна лишь при кардинальном изменении внешнеполитического курса США.

Пока конфликт на Украине длится и пока глава Белого дома Дональд Трамп не дал на это согласие, ввода французских войск в страну произойти не может. Это вызовет, естественно, политический кризис в Париже. Это может стоить Макрону его последующей карьеры в Европейском союзе. Это определенная демонстрация политической поддержки, поиски альтернативы вхождения Киева в НАТО, но это не то, что будет происходить в ближайшее время вдоль линии боевого соприкосновения России и Украины, — пояснил Кортунов.

Ранее сообщалось, что сотни людей собрались на митинг в Париже, чтобы выразить протест против возможного ввода европейских войск на Украину. Население выразило недовольство заявлениями Макрона и выступило против дальнейшего вовлечения страны в конфликт.