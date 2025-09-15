Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 18:50

В России спасли из лесной ловушки 94-летнюю пенсионерку

В Подмосковье пенсионерка заблудилась и провела в лесу более суток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

94-летняя жительница Подмосковья провела более 24 часов в лесном массиве, после того как заблудилась во время сбора грибов, сообщили в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас». Пожилая женщина была обнаружена спасателями только на следующие сутки после начала поисковой операции.

Инцидент произошел в лесном массиве вблизи деревни Липитино в Коломенском городском округе. Сын пенсионерки обратился в службу «Система-112» 13 сентября, сообщив о том, что его мать не вернулась домой после вечернего похода за грибами.

Для поисков пожилой женщины были немедленно мобилизованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, правоохранительных органов и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». В районе предполагаемого местонахождения грибницы был развернут временный оперативный штаб для координации действий всех участников операции.

Спасатели проводили тщательное прочесывание местности, применяя специальные звуковые и световые сигналы для обнаружения потерявшейся. Изможденную пенсионерку удалось обнаружить лишь спустя полные сутки с момента ее исчезновения. Специалисты оказали женщине первую медицинскую помощь и аккуратно эвакуировали ее из лесного массива для передачи бригаде скорой медицинской помощи.

В заключение представители спасательной службы напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при посещении лесных массивов. Они рекомендовали всегда брать с собой полностью заряженное мобильное устройство и немедленно обращаться в службу 112 при первых признаках того, что человек заблудился.

Ранее в «Мособлпожспасе» сообщили, что спасатели в Подмосковье преодолели два километра по труднодоступной местности, чтобы эвакуировать 59-летнюю женщину с инсультом. ЧП произошло в лесу около деревни Молзино Богородского городского округа, где россиянка потеряла сознание во время сбора грибов.

Россия
Подмосковье
спасатели
пенсионеры
