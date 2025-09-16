Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 12:29

Лавров на языке футбола оценил порядок выступления SHAMAN на «Интервидении»

Лавров заявил, что выступление SHAMAN на «Интервидении» займет центр нападения

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выступление SHAMAN (Ярослава Дронова) на конкурсе «Интервидение-2025» займет центр нападения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, конкурсанты исполнят песни на национальных языках. Такой комментарий он дал на пресс-конференции в Доме приемов МИД, посвященной предстоящему мероприятию.

Россия выступает, Ярослав Дронов [SHAMAN] выступает под номером девять. Получается, центр нападения, — подчеркнул Лавров.

Министр так сравнил выступление российского артиста с позициями в футболе. Лавров напомнил, что 12 сентября в центре «Россия» прошла красочная церемония жеребьевки. Глава МИД отметил, что откроет «Интервидение» Куба, а завершит шоу Индия. Он назвал результаты жеребьевки символичными, выразив надежду, что зрители почувствуют гармонию и взаимное уважение. Трансляция будет вестись почти на всех континентах.

Ранее SHAMAN признался, что хотел бы выступить в первой десятке конкурсантов. Артист подчеркнул, что первый и последний номера всегда самые сложные.

