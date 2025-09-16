Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 13:43

Ушел из жизни еще один актер «Тайн следствия»

Ушел из жизни карельский артист Владимир Мойковский

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заслуженный артист России и народный артист Карелии Владимир Мойковский скончался в возрасте 78 лет, сообщили в Театре драмы «Творческая мастерская». В его творческой карьере — шесть фильмов и сериалов.

С глубочайшим прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш дорогой коллега и друг, большой мастер, один из любимейших зрителями актеров, основатель «Творческой мастерской», заслуженный артист России, народный артист Карелии Владимир Игоревич Мойковский. Наше горе безмерно, — говорится в сообщении.

Дебют Мойковского состоялся в 2004 году с ролью ювелира Арсения Карловича Штольца в сериале «Тайны следствия». Позднее он снимался в проектах «Гончие», «Дорогой мой человек», «Чужой», «Ананас» и «Отец».

Ранее артистка Алена Францукова сообщила, что игравший в «Тайнах следствия» заслуженный артист России и преподаватель кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Дмитрий Лагачев внезапно скончался 13 сентября от инфаркта. По ее словам, накануне вечером они общались, актер выглядел здоровым и энергичным, ни на что не жаловался, а спустя шесть часов его не стало.

Кроме того, в Гомельском областном драматическом театре сообщили о смерти актера театра и кино Александра Лавриновича. Он ушел из жизни 8 сентября на 83-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Актер известен по роли профессора медицины в третьем сезоне сериала «Каменская».

