Умер актер, сыгравший в «Каменской» Актер Александр Лавринович из «Каменской» умер на 83-м году жизни

На 83-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Лавринович, о его смерти сообщили в Гомельском областном драматическом театре. Артист ушел из жизни 8 сентября, причина смерти не уточняется. Он известен по роли профессора медицины в третьем сезоне телесериала «Каменская».

В некрологе, опубликованном театром, говорится о невосполнимой утрате для заслуженного коллектива Республики Беларусь и всего белорусского театрального искусства. Александр Лавринович родился в 1943 году в Слуцке. В 1968 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт. После выпуска актер служил в Гомельском драматическом театре, где создал десятки запоминающихся сценических образов.

