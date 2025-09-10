Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 12:06

Умер актер, сыгравший в «Каменской»

Актер Александр Лавринович из «Каменской» умер на 83-м году жизни

На 83-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Лавринович, о его смерти сообщили в Гомельском областном драматическом театре. Артист ушел из жизни 8 сентября, причина смерти не уточняется. Он известен по роли профессора медицины в третьем сезоне телесериала «Каменская».

В некрологе, опубликованном театром, говорится о невосполнимой утрате для заслуженного коллектива Республики Беларусь и всего белорусского театрального искусства. Александр Лавринович родился в 1943 году в Слуцке. В 1968 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт. После выпуска актер служил в Гомельском драматическом театре, где создал десятки запоминающихся сценических образов.

Ранее советская и российская актриса Агнесса Петерсон, удостоенная звания заслуженной артистки РСФСР, скончалась на 89-м году жизни. Как сообщила пресс-служба Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, она ушла из жизни после продолжительной болезни. Накануне, 9 сентября, актриса отметила свой день рождения.

До этого стало известно о смерти народного художника Азербайджана Назима Бейкишиева. Известный художник-постановщик скончался на 78-м году жизни у себя дома, это подтвердили члены его семьи. Причиной смерти стала тяжелая онкологическая болезнь, с которой он боролся в течение длительного времени.

