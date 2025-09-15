Раскрыта причина смерти звезды «Тайн следствия»

Заслуженный артист России и преподаватель кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Дмитрий Лагачев внезапно скончался 13 сентября от инфаркта, сообщила его коллега Алена Францукова в комментарии aif.ru. Она рассказала, что накануне вечером они общались, актер выглядел здоровым, энергичным и ни на что не жаловался, а через шесть часов его не стало.

Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти, — сказала она.

Ранее краснодарское отделение Союза театральных деятелей России сообщило, что на 84-м году жизни ушел из жизни актер Евгений Туренко, известный по ролям в сериалах «Ищейка» и «Отпуск». Он был заслуженным артистом Кубани и лауреатом премии Марийского комсомола.

Кроме того, агентство Trend со ссылкой на родственников сообщило, что советский актер Гаджи Мурад Ягизаров скончался в Германии на 87-м году жизни. Информацию подтвердил его друг, народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде. Ягизаров был известен зрителям по ролям в фильмах «Послезавтра в полночь», «Ищите девушку», «Дронго» и других картинах.