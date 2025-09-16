Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:12

«Будут сжимать тиски»: Губерниев о недопуске Глейхенгауза к Олимпиаде-2026

Губерниев не удивился решению ISU не допустить тренера Глейхенгауза до ОИ-2026

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отстранение тренера фигуристки Аделии Петросян Даниила Глейхенгауза от квалификационного турнира на Олимпиаду-2026 было ожидаемым, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru. Он также отметил, что в отличие от других видов спорта в фигурном катании есть хотя бы какие-то шансы оказаться на Играх.

А вы хотели, чтобы Петросян и тренеру премию дали? Понятно, что будут сжимать тиски, но давайте посмотрим шире. В отличие от, например, лыжников и биатлонистов у фигуристов есть хоть какие-то шансы попасть на ОИ. За это надо сказать спасибо. Топать ногами сейчас не выход. Посмотрите на гимнастку Ангелину Мельникову, которая выиграла крупный старт сейчас. А если бы щеки надувала — сидела бы дома. Кому это надо? Надо стараться договариваться, — заявил Губерниев.

Тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры в Пекине 15 сентября. По его словам, такое решение было принято несмотря на его аккуратность и корректность.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что поддерживает выступления в нейтральном статусе. По его словам, спортсмен — это человек, который не может ждать.

Россия
фигурное катание
нейтральный статус
Олимпийские игры
Дмитрий Губерниев
