16 сентября 2025 в 14:02

«Должны уметь все»: Лукашенко призвал военных брать пример с россиян

Лукашенко поручил военнослужащим Белоруссии учиться у российских солдат

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by*

Военнослужащим Вооруженных сил Белоруссии необходимо учиться у российских солдат, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград, прошедшей в Минске. Он также призвал бойцов всегда оставаться начеку, передает агентство БелТА.

Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что россияне сегодня «многое могут». При этом российские партнеры готовы передавать свои навыки и подготовку белорусским военнослужащим на безвозмездной основе.

Ранее Лукашенко назвал различие ресурсов Белоруссии и России преимуществом Союзного государства. Он отметил, что успешная интеграция возможна благодаря суверенным государствам, образующим сильный союз и органично дополняющим друг друга.

До этого Лукашенко заявил, что недружественная политика Запада по отношению к России и Белоруссии превращается в агрессию. В качестве примера он привел минирование границ республики Польшей и странами Прибалтики.

