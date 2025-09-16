«Должны уметь все»: Лукашенко призвал военных брать пример с россиян Лукашенко поручил военнослужащим Белоруссии учиться у российских солдат

Военнослужащим Вооруженных сил Белоруссии необходимо учиться у российских солдат, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград, прошедшей в Минске. Он также призвал бойцов всегда оставаться начеку, передает агентство БелТА.

Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что россияне сегодня «многое могут». При этом российские партнеры готовы передавать свои навыки и подготовку белорусским военнослужащим на безвозмездной основе.

Ранее Лукашенко назвал различие ресурсов Белоруссии и России преимуществом Союзного государства. Он отметил, что успешная интеграция возможна благодаря суверенным государствам, образующим сильный союз и органично дополняющим друг друга.

До этого Лукашенко заявил, что недружественная политика Запада по отношению к России и Белоруссии превращается в агрессию. В качестве примера он привел минирование границ республики Польшей и странами Прибалтики.